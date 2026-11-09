Alchip Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Alchip Technologies hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 38,37 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 16,40 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 26,05 Milliarden TWD gegenüber 6,57 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at