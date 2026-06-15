Alcoa Aktie

Alcoa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASZ7 / ISIN: US0138721065

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.06.2026 15:39:45

Alcoa Ratifies USW Labor Agreement For Around 965 Smelter Employees

(RTTNews) - Alcoa Corporation (AA), an aluminum mining company, Monday announced the ratification of a new labor agreement with the United Steelworkers or USW at its U.S. smelters for around 965 smelter employees at its Warrick Operations in Indiana and Massena Operations in New York.

The agreement is effective from May 16 through May 15, 2030.

"We are pleased to have reached this outcome and appreciate the efforts of everyone involved in the negotiation and ratification process and remain focused on maintaining safe and reliable operations while serving our customers and communities.", the company said.

Currently AA shares are trading at $65.02, down 5.45% on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alcoa Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Alcoa Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alcoa Corp 53,62 -1,00% Alcoa Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex kommt daneben kaum vom Fleck. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen