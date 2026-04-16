Alcoa Aktie
WKN DE: A2ASZ7 / ISIN: US0138721065
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16.04.2026 22:26:45
Alcoa Stock Drops After Q1 Results Fall Short: Details
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Nachrichten zu Alcoa Corp
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01.04.26
|Erste Schätzungen: Alcoa veröffentlicht das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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22.01.26
|Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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07.01.26
|Erste Schätzungen: Alcoa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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21.10.25
|Ausblick: Alcoa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)