Alcoa Aktie
WKN DE: A2ASZ7 / ISIN: US0138721065
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01.07.2026 00:23:11
Alcoa strikes $4.8bn deal for South32’s alumina and bauxite assets
US aluminium group expands as disruptions in Middle East push up grey metal pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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