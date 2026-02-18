Alcoa Aktie
WKN DE: A2ASZ7 / ISIN: US0138721065
|
18.02.2026 06:38:49
Alcoa To Modernize Australia Mining Approvals; Take $19 Mln Q4 Charge
(RTTNews) - Alcoa Corp. (AA), a producer of bauxite, alumina, and aluminum, on Wednesday said its Australian unit has agreed with the Australian Federal Government to modernize the approvals framework for its Western Australian mining operations.
The company will undertake a Strategic Assessment of current and future mining areas through 2045 and will record a $19 million fourth quarter 2025 charge related to environmental undertakings.
Mining at Huntly and Willowdale will continue under a federal exemption, with clearing capped at 800 hectares per year and rehabilitation rising to 1,000 hectares by 2027.
Alcoa of Australia will pay $36 million or A$55 million to address past land clearing, supporting conservation work in the Northern Jarrah Forest.
The company will record a $19 million pre-tax charge or $13 million after tax, or $0.05 per share, in the fourth quarter of 2025, with related cash outflows expected in 2026.
AA closed the regular trading session on February 18, 2026, at $57.47, down $2.48 or 4.14%. Later, in overnight trading, the share price rose to $57.97, gaining $0.50 or 0.87%, as of 12:26 AM EST.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alcoa Corp
|
22.01.26
|Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.01.26
|Erste Schätzungen: Alcoa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Alcoa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Alcoa legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Alcoa Corp
Aktien in diesem Artikel
|Alcoa Corp
|49,48
|-2,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.