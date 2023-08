Alcon-Aktie: JPMorgan hebt Alcon von "Neutral" auf "Overweight" - 'Übererfüllt die Ziele'

Das Schweizer Pharmaunternehmen Alcon biete kontinuierliches Wachstum und übererfülle seine Ziele, was belohnt werden dürfte, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bedenken über das Wachstum im Bereich Implantate seien wohl nur von kurzer Dauer. Wichtiger sei es, einen guten Ruf aufzubauen, um den Umsatz steigern und die Erwartungen übertreffen zu können. Außerdem müsse das Management seine Einschätzung des Marktwachstums deutlich verändern.

