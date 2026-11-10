Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
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10.11.2026 23:34:04
Alcon Q3 Profit Rises 10%; Tightens FY26 Outlook
(RTTNews) - Alcon Inc. (ALC), an eye care company offering surgical and vision care products, on Tuesday reported an increase in profit and revenues for the third quarter, driven largely by growth across its Surgical and Vision Care businesses. The company tightened its full-year 2026 outlook.
For the third quarter, net income attributable to Alcon shareholders increased 10% to $260 million, or $0.54 per share, from $237 million, or $0.48 per share, a year earlier.
Net sales rose 5% to $2.72 billion from $2.59 billion, with growth across both major businesses. Surgical sales increased 4% to $1.48 billion, while Vision Care sales climbed 6% to $1.24 billion.
Operating margin improved to 14% from 12.8%. Core operating income increased 13% to $591 million, with core earnings per share advancing 15% to $0.91.
For full-year 2026, Alcon now expects sales growth of approximately 6% at constant currency, compared with its previous range of 5% to 7%. Core earnings per share growth is projected at 12% to 14%, versus the prior 12% to 15% range.
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