Alcon Aktie

Alcon ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.11.2026 23:34:04

Alcon Q3 Profit Rises 10%; Tightens FY26 Outlook

(RTTNews) - Alcon Inc. (ALC), an eye care company offering surgical and vision care products, on Tuesday reported an increase in profit and revenues for the third quarter, driven largely by growth across its Surgical and Vision Care businesses. The company tightened its full-year 2026 outlook.

For the third quarter, net income attributable to Alcon shareholders increased 10% to $260 million, or $0.54 per share, from $237 million, or $0.48 per share, a year earlier.

Net sales rose 5% to $2.72 billion from $2.59 billion, with growth across both major businesses. Surgical sales increased 4% to $1.48 billion, while Vision Care sales climbed 6% to $1.24 billion.

Operating margin improved to 14% from 12.8%. Core operating income increased 13% to $591 million, with core earnings per share advancing 15% to $0.91.

For full-year 2026, Alcon now expects sales growth of approximately 6% at constant currency, compared with its previous range of 5% to 7%. Core earnings per share growth is projected at 12% to 14%, versus the prior 12% to 15% range.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alcon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Alcon AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 66,36 -0,72% Alcon AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen