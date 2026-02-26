Alcon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alcon hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,35 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,500 CHF je Aktie erzielt worden.

Alcon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,17 Milliarden CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,20 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,65 CHF. Im letzten Jahr hatte Alcon einen Gewinn von 1,81 CHF je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Alcon im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,64 Milliarden CHF. Im Vorjahr waren 8,73 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at