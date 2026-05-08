Alcon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alcon hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,31 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alcon 0,640 CHF je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 2,12 Milliarden CHF, gegenüber 2,22 Milliarden CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,61 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at