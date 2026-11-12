Alcon stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alcon hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,44 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 0,380 CHF je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Alcon im vergangenen Quartal 2,22 Milliarden CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alcon 2,09 Milliarden CHF umsetzen können.

Redaktion finanzen.at