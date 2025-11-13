|
Alcon vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Alcon stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,38 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,460 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,09 Milliarden CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2,13 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
