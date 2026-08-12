Alcon: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alcon präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Alcon mit einem Umsatz von insgesamt 2,23 Milliarden CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,15 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at