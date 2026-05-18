ALCONIX hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ALCONIX hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,68 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 40,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61,89 Milliarden JPY – ein Plus von 23,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ALCONIX 50,18 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 186,58 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei ALCONIX ein Gewinn pro Aktie von 159,31 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 219,72 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 197,00 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at