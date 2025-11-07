ALCONIX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ALCONIX hat am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 43,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 45,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 49,54 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 49,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at