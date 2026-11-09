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09.11.2026 06:31:29
ALCONIX stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ALCONIX hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 156,40 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 43,53 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat ALCONIX 79,94 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 61,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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