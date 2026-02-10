|
10.02.2026 06:31:29
ALCONIX verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ALCONIX präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 79,03 JPY gegenüber 30,16 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 55,79 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ALCONIX einen Umsatz von 51,18 Milliarden JPY eingefahren.

