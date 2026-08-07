ALCONIX veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ALCONIX lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 189,30 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 42,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ALCONIX mit einem Umsatz von insgesamt 72,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 38,10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at