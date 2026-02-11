|
Aldar Properties PJSC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Aldar Properties PJSC lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,31 AED je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aldar Properties PJSC 0,210 AED je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57,78 Prozent auf 10,29 Milliarden AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Milliarden AED in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,950 AED ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,700 AED erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,09 Milliarden AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 33,90 Milliarden AED ausgewiesen.
