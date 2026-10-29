Aldar Properties PJSC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aldar Properties PJSC hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 AED gegenüber 0,190 AED im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,04 Milliarden AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,37 Milliarden AED ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at