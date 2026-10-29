|
29.10.2026 06:31:29
Aldar Properties PJSC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aldar Properties PJSC hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 AED gegenüber 0,190 AED im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,04 Milliarden AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,37 Milliarden AED ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX vor kleinen Verlusten -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende dürften der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nachgeben. An den Börsen in Fernost sind überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.