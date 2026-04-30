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30.04.2026 06:31:29
Aldar Properties PJSC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Aldar Properties PJSC präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 AED gegenüber 0,200 AED im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Aldar Properties PJSC 8,75 Milliarden AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,81 Milliarden AED erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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