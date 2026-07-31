Aldar Properties PJSC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aldar Properties PJSC ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aldar Properties PJSC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,28 AED je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aldar Properties PJSC 0,250 AED je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,12 Milliarden AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,76 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at