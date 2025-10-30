Aldar Properties PJSC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aldar Properties PJSC hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 AED ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 AED je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Aldar Properties PJSC mit einem Umsatz von insgesamt 8,04 Milliarden AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,60 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren, um 43,57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at