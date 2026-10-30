Aldebaran Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aldebaran Resources lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,070 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at