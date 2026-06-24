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24.06.2026 06:31:29
Aldebaran Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aldebaran Resources hat sich am 22.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -0,02 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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