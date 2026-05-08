Aldel Financial A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aldel Financial A hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Aldel Financial A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,43 Prozent zurück. Hier wurden 311,8 Millionen USD gegenüber 319,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at