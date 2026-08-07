Aldel Financial A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aldel Financial A gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Aldel Financial A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 354,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 368,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at