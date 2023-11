Aldel Financial A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aldel Financial A gab am 08.11.2023 die Zahlen für das am 30.09.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,050 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aldel Financial A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 275,6 Millionen USD gegenüber 216,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

