06.11.2025 06:31:29
Aldel Financial A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Aldel Financial A hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aldel Financial A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 380,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322,9 Millionen USD in den Büchern standen.
