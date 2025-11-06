Aldel Financial A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aldel Financial A hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aldel Financial A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 380,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at