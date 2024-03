Aldel Financial A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aldel Financial A hat am 12.03.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aldel Financial A ein EPS von -0,100 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,39 Prozent auf 245,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 197,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Aldel Financial A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,390 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Aldel Financial A mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 829,49 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,97 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,043 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 843,17 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at