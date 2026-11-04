Aldel Financial A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aldel Financial A hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,08 USD. Im letzten Jahr hatte Aldel Financial A einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Aldel Financial A im vergangenen Quartal 354,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aldel Financial A 380,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at