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04.11.2026 06:31:28
Aldel Financial A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aldel Financial A hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,08 USD. Im letzten Jahr hatte Aldel Financial A einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Aldel Financial A im vergangenen Quartal 354,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aldel Financial A 380,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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