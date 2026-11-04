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04.11.2026 06:31:28
Aldel Financial A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Aldel Financial A stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 354,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 6,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aldel Financial A 380,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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