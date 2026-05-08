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08.05.2026 06:31:29
Aldel Financial A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aldel Financial A hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Aldel Financial A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 311,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 319,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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