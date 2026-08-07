Aldel Financial A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aldel Financial A hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 354,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 368,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at