Aldel Financial II A präsentierte Quartalsergebnisse

Aldel Financial II A ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aldel Financial II A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,05 USD gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at