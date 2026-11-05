Aldel Financial II A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aldel Financial II A hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Aldel Financial II A 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at