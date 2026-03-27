Aldel Financial II A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aldel Financial II A veröffentlichte am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aldel Financial II A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,220 USD gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at