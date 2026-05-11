Aldel Financial II A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aldel Financial II A präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at