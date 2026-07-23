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23.07.2026 06:31:29
Aldel Financial II A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aldel Financial II A äußerte sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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