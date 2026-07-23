Aldel Financial II A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aldel Financial II A lud am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aldel Financial II A ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at