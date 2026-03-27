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27.03.2026 06:31:29
Aldel Financial II A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Aldel Financial II A veröffentlichte am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Aldel Financial II A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,220 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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