Aldeyra Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aldeyra Therapeutics hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aldeyra Therapeutics ein EPS von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,560 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at