Aldeyra Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aldeyra Therapeutics hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Aldeyra Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at