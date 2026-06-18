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18.06.2026 12:00:04
Aldi takes the fight to Walmart and Costco
After 50 years of slow US expansion the German discount grocer is upping the pace. Can it win over hard-pressed consumers?Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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