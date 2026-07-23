23.07.2026 06:31:29

ALDREES Petroleum Transport Services Company Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ALDREES Petroleum Transport Services Company Bearer hat am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,24 SAR gegenüber 1,00 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 7,33 Milliarden SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,21 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,24 SAR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 7,11 Milliarden SAR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at

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