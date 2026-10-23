ALDREES Petroleum Transport Services Company Bearer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ALDREES Petroleum Transport Services Company Bearer hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,38 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,14 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 7,98 Milliarden SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,85 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,32 SAR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 7,93 Milliarden SAR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at