|
23.04.2026 06:31:29
ALDREES Petroleum Transport Services Company Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ALDREES Petroleum Transport Services Company Bearer präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 SAR, nach 1,00 SAR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ALDREES Petroleum Transport Services Company Bearer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,83 Milliarden SAR im Vergleich zu 5,83 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,23 SAR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 6,98 Milliarden SAR umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.