ALDREES Petroleum Transport Services Company Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ALDREES Petroleum Transport Services Company Bearer präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 SAR, nach 1,00 SAR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ALDREES Petroleum Transport Services Company Bearer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,83 Milliarden SAR im Vergleich zu 5,83 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,23 SAR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 6,98 Milliarden SAR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at