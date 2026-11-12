AleAnn a Aktie
WKN DE: A40WD6 / ISIN: US01444V1035
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12.11.2026 13:06:23
AleAnna, Inc Reveals Climb In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - AleAnna, Inc (ANNA) reported earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $3.801 million, or $0.09 per share. This compares with $3.313 million, or $0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 82.8% to $20.512 million from $11.224 million last year.
AleAnna, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.801 Mln. vs. $3.313 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.08 last year. -Revenue: $20.512 Mln vs. $11.224 Mln last year.
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