Alector legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alector hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Alector hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,680 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,620 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 133,62 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 35,48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 207,09 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 1,389 USD und einem Umsatz von 150,84 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at