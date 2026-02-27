Alector mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alector hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 88,50 Prozent auf 6,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Alector 54,2 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,390 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alector -1,230 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 79,07 Prozent auf 100,56 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 21,05 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at