Alef Education: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alef Education hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 AED. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Alef Education 180,8 Millionen AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 177,6 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at